Designer americana Tory Burch vende camisola portuguesa como se fosse sua

A camisola tradicional da Póvoa de Varzim está à venda no site da designer Tory Burch como se o design fosse seu e por 695€, ou seja, nove a dez vezes mais do que o valor a que é vendida em Portugal, onde é tricotada à mão. A famosa, que já tem pelo menos um século, é bordada é feita com lã "poveira", uma lã branca de fio grosso originário da zona da Serra da Estrela, e decorada a ponto de cruz, com motivos de inspiração diversa - como o escudo nacional, a coroa real, patos, siglas, remos cruzados, vertedouros, entre outros - sendo somente utilizada lã de cor preta e vermelha nos bordados.

A designer apresenta esta peça de artesanato da Póvoa de Varzim - que está em processo de certificação – como uma nova criação, chegando a identificá-la como uma sweater inspirada na "baja mexicana", apesar de apresentar a coroa da monarquia portuguesa e motivos marítimos como caranguejos. Entretanto, como avança o jornal Público, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim protestaram mas não obtiveram resposta, embora a camisola já tenha mudado de nome e já não mencione a inspiração mexicana.





Tory Burch apodera-se de camisola tradicional portuguesa Foto: Tory Burch