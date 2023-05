Hanken: como uma segunda pele para os treinos

A sensação de vestir uma peça Hanken, uma nova marca portuguesa premium de activewear sustentável, compara-se à de quando nos enfiamos na peça mais confortável de homewear que temos no armário e nos permitimos relaxar depois de um dia mais caótico. Os tecidos, que têm como segredo uma fibra de nylon italiana feita a partir de matérias-primas recicladas – a chamada Q- NOVA Recycled Polyamide – são o verdadeiro trunfo da marca de Maria Hansen e Pedro Stürken, lançada em 2021, ainda durante a pandemia.

Maria Hansen e Pedro Stürken. Foto: Afonso Batista

Dois desportistas apaixonados por ioga, pilates e tudo o que seja relacionado com bem-estar físico e mental, antes da pandemia viveram dos meses mais intensos e divertidos das suas vidas. "Tinhamos acabado de viver na Austrália e na Indonésia, e deparámo-nos com a covid-19. Passámos um ano inteiro a fazer desporto, ioga, pilates, surf, e pensámos – e agora? Queríamos continuar a inspirar-nos um ao outro, mas gostávamos de trazer as experiencias que tivemos fora para as pessoas, decidimos que queríamos fazer eventos relacionados com bem-estar, mas também criar um produto para motivar as pessoas. A coleção Seamless vem do meu treino de pilates: estava sempre à procura de algo que fosse uma "segunda pele", significa sem costuras. A peça molda-se ao corpo, depois de lavar – sem acondicionar, atenção – volta ao sítio."

Evento de ioga organizado pela marca. Foto: Afonso Batista

Maria e Pedro acompanham a produção destas peças, que são feitas em Portugal, sem desperdício, tanto no material como na tintura, e idealizaram linhas que se podem conjugar, em tons consensuais, que vão dos clássicos preto e branco ao vermelho rubi ou o azul Saint Laurent – no total são 8 cores. Tops, t-shirts, longsleeves, shorts, leggings e jumpsuits são as peças centrais, com mais do que um design, mas pensadas para todos os corpos. "O movimento Hanken, que é mais do que uma marca, é um estilo de vida ativo e saudável", acrescenta Pedro, sobre o mote da marca.

Modelo em branco da marca. Foto: Afonso Batista

Tops, Tshirts, Longsleeves, Shorts, Leggings e Jumpsuits, são as peças desenhadas para a nova coleção e que podem agora fazer parte dos armários dos mais desportistas ou daqueles que gostam, simplesmente, de adotar um estilo descontraído. Para dar a conhecer esta linha, a marca organizou um open day com celebridades, onde estiveram nomes como Jani Gabriel ou Biba Pitta, para uma aula de ioga seguida de uma aula de sound healing.

As peças estão à venda na The Feeting Room, em Lisboa e no Porto, na LOT – Labels of Tomorrow, no Porto, e online.