Mango celebra o Dia da Mulher numa colaboração solidária

A Mango, em colaboração com a ONG Save the Children e a futebolista Alexia Putellas, também embaixadora da marca, juntam-se para uma campanha solidária em comemoração do Dia Internacional da Mulher. Esta colaboração resulta no projeto Goals, que visa promover educação e desporto entre as crianças e mulheres no Bangladesh e, futuramente, na Turquia. Este projeto irá permitir acesso à educação e ao desporto para mais de 4.000 pessoas, durante os próximos dois anos, em grande maioria para mulheres e meninas.

O valor da t-shirt reverte na totalidade para o projeto Goals. Foto: Mango

Alexia Putellas, ícone do futebol feminino e embaixadora da marca, dá a cara a esta campanha. Para a futebolista, este tipo de campanhas já não é novidade, visto que está associada a várias causas solidárias. A Mango justifica a escolha de Alexia para esta iniciativa com o facto de a futebolista ser uma voz ativa e uma referência no futebol feminino, apelando à promoção da igualdade e inclusão na educação e no desporto, sendo também um ídolo e um modelo de inspiração para milhares de pessoas em todo o mundo.

Esta colaboração resulta numa t-shirt solidária com uma mensagem de empoderamento, que estará disponível nas lojas Mango. Os lucros serão totalmente revertidos para a ONG Save the Children, para implementação do projeto na Turquia.

"Girls should play whatever they want to" - é a mensagem escolhida para esta t-shirt solidária. Foto: Mango

O projeto Goals pretende construir quatro centros de educação infantil, assim como na aposta de atividades lúdicas ligadas ao desporto. A Mango tenciona contribuir para o desenvolvimento social e económico do Bangladesh, um dos principais países na produção têxtil a nível mundial, para criar mais oportunidades de aprendizagem nas zonas onde se encontram algumas das fábricas da marca. Esta colaboração apostará assim num total de 500.000 euros, que visa a promoção de projetos de ação social.