De Buenos Aires para Lisboa. Uma coleção que celebra o verão

Elegante,e muito citadina - são os conceitos que marcam Heat the Town, a nova campanha que espelha o melhor da nova Mango . Desenhada e pensada para os longos dias quentes de verão , o estilo mediterrâneo junta-se ao estilo citadino, resultando numa série de peças que se destacam pela. Sim, podemos usá-las nas mais variadíssimas ocasiões: é, aliás, essa uma das premissas da Mango.

Com forte inspiração na tendência Y2K dos anos 2000, estão bastante presentes as transparências, croché e os tons metálicos. Brilham também as cores vibrantes, estampados, decotes profundos e costas abertas. Os acessórios seguem os mesmos padrões do vestuário e apostam em peças mais arrojadas que irão completar o look.

Fotografada e filmada por Angelo Pennetta na capital argentina - Buenos Aires, a campanha é protagonizada pelas modelos Raquel Zimmermann, Lainey Hearn e Tindi Mar.A coleção estará disponível para compranas lojas da marca.