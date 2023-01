Moda circular é o futuro? Esta nova coleção de denim prova que sim

critérios de circularidade.

Já ninguém tem dúvidas de que aestá a mudar e que oestá cada vez mais virado para a importância dee criar peças de um modo que diminua a pegada ecológica. A Mango procura há vários anos juntar-se a essa missão e agorafeita em 100% de algodão, e pensada a partir de, diretor global de s, conta-nos que a marca lançou em dezembro passado o seu novo roadmap para o futuro, o. "De modo a reduzir o nosso impacto ambiental e social, esta estratégia baseia-se em três pilares fundamentais:, e cada um deles estabelece objetivos e projetos específicos que irão ser lançados dentro deste período temporal. "A utilização de normas mais rigorosas na indústria global da Moda e a aliança com organizações tecnológicas, de certificação e de supervisão conceituadas e reconhecidas internacionalmente são apenas alguns dos outros pilares da nossa estratégia de sustentabilidade, que promove uma transformação duradoura e profunda do nosso negócio", esclarece.A nova coleção, em formato de cápsula, aposta em peças(como calças, saias, macacões, coletes e blusões cropped) nas cores índigo e preto, que apresentam. Voltamos à cintura baixa, às silhuetas mais largas e ao efeito "desfiado". Adianta Andrés: ""Um dos nossos objetivos é incorporar critérios de design circular nas nossas coleções, de modo a que em 2030 tais critérios predominem no design dos nossos produtos e 100% das fibras seja de origem sustentável ou recicladas", afirma Andrés."Para o conseguir, nos próximos anos(tendo em conta a sua composição ou construção), apostando na durabilidade ou utilizando designs que produzam menos resíduos têxteis." Minimalismo, durabilidade e rentabilização de materiais são, por isso, os três pilares fundamentais da marca para um futuro que tem de começar agora.A campanha desta coleção é protagonizada pela modelo norte-americana, escolhida pela Mango pelo seu compromisso com o meio ambiente.