Street glamour: a coleção exclusiva (e explosiva) de Camille Charrière

Chegou, fi-nal-men-te, a época mais apelativa para todas as fashion lovers: os meses em que as lojas, as coleções e os armários se enchem de opções para festas e eventos natalícios. No mundo da moda, a Mango tem sempre um lugar especial no nosso coração, e a expectativa da coleção de festa está sempre em alta. Em 2022, não desiludiu! Este ano, a Mango lança uma coleção de edição limitada com Camille Charrière, pioneira da era digital, locutora e escritora.

Os looks da influencer são sempre objeto de desejo, sobretudo pelo fator casual chic que marca cada escolha. Na coleção exclusiva que chega agora às lojas, as 60 peças pretendem looks versáteis, para noites em que “se abraça o inesperado” e todos os planos são bons de concretizar. O animal print, os brancos e pretos, os brilhos e as rendas marcam presença numa coleção na qual o difícil vai mesmo ser escolher. Não desesperes! Dos vestidos aos casacos, dos sapatos às malas, fizemos a seleção por ti.

Conjugar ou simplificar

Dos vestidos às calças, há várias peças que são must-have para eventos em que o estilo seja presença obrigatória. Se és adepta do simplificar, a nossa resposta é sempre: com um vestido, o look fica completo sem muito trabalho. Uns sapatos statement, um casaco e uma carteira e já está! Para os dias mais frios, as nossas escolhas são os vestidos compridos, nos quais o padrão ou a textura façam sobressair.

Mas vários eventos exigem vários looks, e combinações de calças ou saias com blusas, tops ou blazer, trazem a versatilidade que se exige para não se repetirem outfits. As rendas e o veludo imperam.

Sobretudos para todas as ocasiões

Vestir por camadas é o modus operandi para noites (e dias) que não têm planos para terminar. O frio já se faz sentir, mas o estilo continua a ferver! Na coleção exclusiva da Mango, os sobretudos têm um toque de sofisticação e de glamour que nos faz querer levá-los para todo o lado! Os tons neutros são ideais para este compromisso de versatilidade: não importa o que tens por baixo, ficam sempre bem.

Throwback 2000: o revivalismo mais ansiado!

Roupa escolhida, mas o melhor ainda está para vir! Toda a coleção nos faz querer encher o carrinho da Mango, mas os sapatos e as carteiras roubaram o nosso coração. As carteiras pequenas, as sandálias com transparências, os brilhos, os corações… Queremos tudo!