Quatro novas marcas portuguesas de vestuário com consciência ambiental

Saju



A Saju é o exemplo perfeito de que não precisamos ser peritos em algo para seguirmos os nossos sonhos. Foi sem experiência em Moda, mas com muita paixão pela área, que as irmãs Sara e Joana criaram a marca de vestuário feminino. "Podemos dizer com orgulho que produzimos exclusivamente em Portugal, através de fornecedores e parceiros locais", conta Sara à Máxima.

A Saju foi criada por duas irmãs naturais de Braga, Sara e Joana. Foto: DR

A primeira coleção, Origens, foi inspirada nos antepassados das irmãs, "na família, vivências e lugares por onde passámos". Composta por oito peças, é intemporal e tendência ao mesmo tempo, não estivessem a versatilidade e a sustentabilidade em voga, para não mencionar a sempre apreciada alta qualidade e durabilidade. As tonalidades neutras, muito graças aos tecidos naturaus em linho e algodão, tornam-nas especialmente fáceis de conjungar em looks elegantes.

As peças são feitas de tecidos naturais, como algodão e linho. Foto: Saju

Dentro da coleção existe ainda a linha Petite, que tal como o nome indica, foi pensada para estaturas menores. "Sentimos na própria pele a dificuldade de encontrar roupas que se ajustem a mulheres com uma altura mais pequena", e por isso "incluímos nas calças Margarida, para além do tamanho regular, alternativa de um comprimento menor pensado para mulheres com altura inferior a 1,60m. Em todas as outras peças, a modelagem foi feita tendo por base modelos de baixa estrutura sendo adaptáveis a todos os tamanhos."

As calças Margarida têm dois tamanhos de comprimento: o regular e um pensado para mulheres com altura inferior a 1,60 metros. Foto: Saju

Além dos fornecedores locais, a Saju só produz em quantidades limitadas, para reduzir o número de roupa produzidas desnecessariamente e contribuindo para um consumo mais consciente, promovendo o slow fashion e condições de tabalho justas e seguras.

A primeira coleção, Origens, foi inspirada nos antepassados das irmãs, "na família, vivências e lugares por onde passámos". Foto: Saju

Seasons



Inspirada pela moda espanhola e apaixonada por looks coloridos, Joana Colaço decidiu lançar-se no mundo da moda ao criar a Seasons, uma marca portuguesa que começou com o lançamento do Pareo Seasons. São inúmeras as formas como pode usar esta peça, desde criar uma saia, um vestido ou até uma mala. "Inicialmente pensei em desenvolver uma toalha, estilo páreo, leve e prática para um dia de praia, mas também me fazia sentido criar um produto versátil, foi então que defini o tecido e o tamanho ideal para usar o pareo de diversas maneiras", afirmou Joana.

São inúmeras as formas como pode usar esta peça. Foto: D.R

O "made in Portugal" é algo que se ouve falar cada vez mais e a fundadora da marca tem noção da importância que é conseguir algum destaque no meio de tantas marcas portuguesas que já conhecemos. Começou por apostar nas redes sociais – o Instagram e o TikTok – como meio de comunicação com o público "apostámos num marketing mais simples e neutro para conseguirmos destacar os nossos padrões únicos e cores improváveis". Joana conta com a ajuda da irmã que se dedica aos conteúdos digitais e também na parte da gestão da empresa, "neste momento estou na área de gestão e a minha irmã [Inês] na área de economia".

"A marca Seasons tem 7 padrões diferentes disponíveis para venda". Foto: D.R

Neste momento, a marca Seasons tem 7 padrões diferentes disponíveis para venda na sua página de Instagram, todos desenhados pela fundadora Joana. Quanto ao processo de escolha da fábrica, confessou que não foi algo difícil mas sim demorado, "avaliamos os tecidos que ofereciam, a qualidade, a cor, ajuste da imagem e preço. Explorámos opções por todo o país e elegemos a opção que melhor se adequava ao que entendemos ser o espírito da marca". Em termos de materiais, os pareos são feitos de cetim com 94% poliéster e 6% spandex. E como não é só o verão que importa, Joana diz que já pensa num próximo produto, "comecei a pensar numa nova coleção de pareos e noutros produtos que consigam ter a mesma versatilidade que os pareos, mas para as estações mais frias".

Esta peça tem um custo de €20 e pode ser encomendada no Instagram da Seasons. Foto: D.R

MaiSwim



Esta nova marca dedica-se apenas a peças de swimwear que estão preparadas para a fase menstrual: são feitas a partir de Econyl, um material que por sua vez é feito com redes de pesca abandonadas e resíduos retirados do oceano. A tecnologia leakproof é perfeita para um fluxo leve a moderado e absorve até dois tampões. Os tecidos são macios - testámos os produtos - tanto nos fatos de banho como nos biquínis, e o que os diferenciam cumpre na perfeição a missão.

Dedica-se a peças de swimwear que estão preparadas para a fase menstrual. Foto: DR

A marca sugere um método de quatro passos para usar estas suas peças - os fatos de banho e biquínis são todos pretos ou verdes caqui - lavar antes de usar para ativar o reforço e maximizar a sua capacidade; enxaguar em água fria (inferior a 30ºC) após cada utilização e evitar deixar de molho, continuando a enxaguar até que a água saia limpa. Quando chegar a altura de uma lavagem completa, optar por um ciclo frio, de preferência utilizando sacos para roupa delicada. Depois, pendurar para secar. Reutilizar e repetir.

São feitas a partir de Econyl, um material que por sua vez é feito com redes de pesca abandonadas e resíduos retirados do oceano. Foto: DR

Há ainda um body, com mangas compridas e um fecho atrás, que está disponível em bege e em preto. As peças estão à venda em maiswim.pt/.

Chama-se MaiSwim e é fundada por Sara Salvador. Foto: DR

10 to 10



É uma marca portuense que acaba de apresentar a sua coleção permanente que, nesta primeira edição, conta com 10 peças-chave - embora tenha surgido no mercado português em 2021, só agora está a afirmar-se. As suas peças distinguem-se pelo design oversized, mas também pelo rigor do corte, pensado ao milímetro para favorecer as formas femininas, independentemente do tamanho ou idade.

Há três conjuntos compostos por calças e camisas, em duas tonalidades de ganga e em preto. Foto: Austėja Ščiavinskaitė

"Percebemos que existia um procura contínua por alguns dos modelos que lançámos nas coleções anteriores", explicam Sandra Barradas e Alejandra Salvatore, co-fundadoras da 10 to 10, em comunicado de imprensa. "Como o tempo de vida de cada coleção da nossa marca é de apenas um mês, decidimos criar uma coleção permanente com os essenciais 10 to 10", acrescentam.

Sandra Barradas e Alejandra Salvatore, co-fundadoras da 10 to 10. Foto: Austėja Ščiavinskaitė

Estão em destaque três conjuntos compostos por calças e camisas, em duas tonalidades de ganga e em preto, três camisolas em preto, azul escuro e branco cru e uns slippers texturados criados em colaboração com a marca de sapatos parisiense Calla.