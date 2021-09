Kate Moss, Gigi Hadid e Naomi Campbell desfilam para ‘Fendace’, a parceria entre a Versace e a Fendi

Donatella Versace e Kim Jones, diretor artístico da Fendi, surpreenderam o mundo no último dia da semana da Moda de Milão com uma coleção inédita, inspirada na sua ligação pessoal. "É a primeira vez na história da Moda que dois designers têm um verdadeiro diálogo criativo que resulta do respeito e da amizade", disse Donatella.

Naomi Campbell desfila no evento especial da Versace, na Fashion Week de Milão. Foto: Getty Images

Na passerelle, uma constelação das top models que marcaram as últimas décadas: Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Lila Grace Moss e Paloma Elsesser juntaram-se às icónicas supermodelos Kate Moss, Amber Valleta e Naomi Campbell.

Gigi Hadid desfila no evento especial da Versace, na Fashion Week de Milão. Foto: Getty Images

Quanto aos looks, o resultado foi uma mistura do estilo glamoroso da Versace com o streetstyle característico da Fendi. Enquanto Kim Jones criou blusões bomber com o logotipo da Versace, Donatella acrescentou um pouco de sex appeal a Fendi em vestidos compridos adornados com lantejoulas.

Kim Jones e Donatella Versace no evento especial da Versace, na Fashion Week de Milão. Foto: Getty Images

A primeira fila recebeu nomes como Elizabeth Hurley, Iris Law, Winnie Harlow, Dua Lipa e Demi Moore.