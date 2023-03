Vai a uma festa? Esta nova linha de roupa é pensada para as de primavera

A procura pela outfit perfeito nem sempre é fácil, ainda para mais se a ocasião for importante, como um casamento ou um cocktail de trabalho, e com um budget a pedir valores mais simpáticos. Para colmatar essa necessidade, a Mango criou uma coleção dedicada a uma das épocas do ano em que mais eventos acontecem - a primavera. Amber Valetta é exemplo disso: a modelo marcou presença na icónica after party dos Óscares, organizada pela Vanity Fair, com um look total da coleção Capsule. Afinal, não há como errar com um smoking clássico em tom branco cru, com plumas no decote. Aquele toque de glamour.

Amber Valetta na after party da Vanity Fair. Foto: Mango

Os conjuntos destacam-se não só pela sua exclusividade mas também pelos materiais premium. Para tal, a marca espanhola trabalhou com diversos ateliers e fornecedores de tecidos de Marrocos e Portugal, de modo a garantir a qualidade dos tecidos e acabamentos.

Flores de tecido adornam várias peças da coleção Capsule. Foto: Mango

A paleta de cores varia entre tons pastel e cores mais fortes. Foto: Mango

Peças de seda, viscose e tafetá ganham forma em tons pastel e outros mais fortes, como rosa, azul ou vermelho, sem descurar, claro, os intemporais preto e branco, um piscar de olhos às noivas que procurem modelos mais simples e acessíveis. Flores, lantejoulas, franjas e plumas adornam as silhuetas elegantes dos vestidos e dos fatos compostos de duas peças.

Plumas ganham destaque em conjuntos de duas peças e tops. Foto: Mango

A Mango trabalhou com diversos ateliers e fornecedores de tecidos de Marrocos e Portugal, de modo a garantir a qualidade dos tecidos e acabamentos. Foto: Mango

Capsule inclui ainda acessórios de festa complementares, com destaque para as carteiras com pedras ou sandálias de tira fina em cores neutras.

A coleção Capsule inclui também acessórios e calçado. Foto: Mango

A coleção estará disponível online e em lojas selecionadas a partir de 20 de março.