Mango lança campanha Committed to the Future

A Mango não esconde que a proteção ambiental é já intrínseca aos pilares fundamentais por que se rege a marca. Os seus esforços no âmbito da sustentabilidade têm integrado diversas frentes e a empresa espanhola está orgulhosa das suas conquistas mais recentes, de forma a neutralizar a sua pegada de carbono.

Em 2021 um dos focos principais é a eliminação do plástico, a ser substituído aos poucos por materiais alternativos de menor impacto ambiental, como o papel. A este objetivo vão-se aliando outras iniciativas, como é o caso da última campanha, denominada "Committed to the Future".

Cada colaborador partilhou como se compromete com o objetivo de sustentabilidade da empresa

Aqui, a Mango mostra que o compromisso vem de dentro para fora, a começar mesmo pelos seus colaboradores. Estes são os protagonistas da nova ação que visa contribuir para uma indústria de moda mais responsável e atenta ao meio social e ambiental.

Em que consiste? Alguns funcionários decidiram partilhar como, através das suas mais variadas funções diárias, estão atentos e focados naquela que é agora a maior visão estratégica da empresa.

Beatriz Bayo, uma das diretoras da Mango, realça a importância do trabalho em equipa nesta campanha "O envolvimento direto e o esforço da parte todos têm feito com que os resultados estejam a ser muito positivos (...)"

Assim, tem-se, por exemplo, a história das stylists Jordina e Marta que optaram por substituir o enchimento tradicional dos anoraques por fibras de poliéster recicladas, muito parecidas ao algodão cru e, no caso, derivadas de garrafas de plástico recicladas. Já David, no cargo de Head Marchandiser da Mango Man procurou que os sobretudos de alfaiataria fossem concretizados com fibras recicladas de lã, provenientes de outras peças de roupa como camisolas. Também Maria, outra colaboradora da gigante quis dar a conhecer a sua contribuição. A compradora de malhas desvenda que os matérias usados ali provém de fibras celulósicas de origem rastejável e controlável. Finalmente Sarah, stylist das linhas Kids e Teen, utiliza excedentes têxteis na produção das coleções para os pequenos.

Uma acção única na empresa que permitiu dar a conhecer as caras por detrás da marca espanhola

A saber que a coleção Mango Committed é agora uma coleção permanente, e inclui peças sustentáveis de diversas linhas Mango, na verdade 75% de toda a coleção da marca. O próximo objetivo? Chegar aos 100% até 2022.