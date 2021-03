"Guerreira, princesa ou deusa", a protagonista da nova curta-metragem da Miu Miu

Realizada por, a curta-metragemé a 21ª criação dentro da sérieque todos os anos desafia realizadoras a pensar sobre a feminilidade e a vaidade. Os filmes edificam os valores da marca ao mesmo tempo que contam histórias sobre mulheres corajosas, audazes, autênticas, sempre vestidas com peças das últimas coleções da marca italiana.Esta pequena história, realizada e protagonizada por Sandoval (premiada pelo filme Língua Franca de 2019), passa-se durante a Grande Depressão. "Uma mulher confia os seus pensamentos mais íntimos a um confessionário de igreja, enquanto o homem do outro lado escuta em silêncio, intrigado. Mas este não é um ritual religioso comum em busca de salvação" lê-se, no comunicado de imprensa sobre o filme. A mulher, filipina, confessa a sua paixão por um amante americano, durante um período histórico em que tais relações interraciais eram proibidas. O confessionário transforma-se "numa máquina do tempo romântica, extasiante e melancólica, viajando por futuros alternativos."Shangri-La é uma ode à liberdade, à utopia de um mundo onde a igualdade e a emancipação das mulheres é uma realidade. "Fiquei chocada, honrada e sinto-me privilegiada", diz a realizadora em comunicado, "por ser convidada a dirigir este episódio das Women's Tales". Shangri-La torna-se, assim, uma montra de fantasia para a mais recente coleção Miu Miu. "O guarda-roupa é uma expressão do potencial da personagem principal enquanto mulher", afirma, "ela imagina-se como uma guerreira, princesa ou deusa". Todos os looks permitem à protagonista sentir "poder, fascínio, ambição e força".A curta está disponível desde 23 de fevereiro no site da Miu Miu