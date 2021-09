Luisa Beirão lança marca de Moda inspirada no seu estilo pessoal

Por ser modelo profissional, Luisa Beirão sempre esteve ligada à Moda. HIA (que significa Here I Am) a sua nova marca de vestuário feminino, é a somatória de todas as suas experiências nesta esfera e a expressão do seu estilo pessoal. "Apaixona-me a inexistência de regras, a liberdade de nos podermos expressar através de uma segunda pele. Apaixonei-me pela Moda quando vi a minha mãe (nos anos 80) a usar uma saia de tweed castanha abaixo do joelho, uma camisa verde e umas botas cano alto" começa por contar. "Na semana seguinte trocou a camisa por uma camisola em caxemira roxa e quando tirou estava com uma t-shirt azul bebé. Fiquei (e ainda fico) tão fascinada pela facilidade da desconjugação de cores e texturas."

Luisa Beirão lança marca própria. Foto: DR

Para a sua marca lançou sweaters (em tamanho oversized e com hoodie), vestidos e crop tops. "Já tudo foi criado, o que fiz foi restruturar três das peças que mais adoro vestir e dar um twist" começa por contar. Algumas das peças têm inclusive mensagens statement. "No que toca às são mensagens leves, divertidas e cool."

Luisa Beirão lança marca própria. Foto: DR

Os vestidos são em formato dos clássicos slip dresses. "Concretizei a combinação mágica entre o fit certo, a altura ideal e o decote perfeito. Tenho finalmente aquele vestido que as amigas roubam umas às outras."

Luisa Beirão lança marca própria. Foto: DR

Todas as peças são produzidas em Portugal, era uma dos desejos da marca, confessa. "As sweaters, hoodies e crop tops são 100% algodão (orgânico) e os slip dresses têm uma mistura de poliéster e elastano."

Luisa adianta que as coleções da HIA serão sempre "coleções cápsula, mantemos os mesmos materiais mas vamos ter uma rotatividade de produtos a cada dois meses, com quantidades muito reduzidas, tornando as peças exclusivas. Nesta primeira fase quis usar cores mais fortes, mais marcantes e vibrantes, elevando estas peças tão básicas a um nível mais entusiasmante."

Luisa Beirão lança marca própria. Foto: DR

"Turn your will into power" foi o mote para a primeira campanha da marca "onde optamos por uma abordagem mais fun e irreverente de modo a refletir a identidade da marca". Foi fotografada pelo Gonçalo Claro, com styling de Tiago Ferreira, maquilhagem de Naná Benjamim e styling de cabelos de Rute Ricardo, com vídeo e realização a cargo de Sara Pinheiro e DOP de Victor Ferreira.

A marca está à venda no Instagram da marca e/ou no site a partir de dia 29 de setembro.