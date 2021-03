ModaLisboa Comunidade chega em abril

ModaLisboa Comunidade / Abril 2021

Por indicação da, aadiará a sua emissão e irá transmitir as apresentações dos designers nacionais de. A moda nacional não ficará, assim, suspensa, mas sim adiada até que melhores condições se reúnam para voltar a ser presencial."Com este compromisso de adiamento, aquer assegurar a segurança individual e coletiva de todos os envolvidos na Semana de Moda, bem como continuar a garantir a comunicação de todos os Designers que trabalharam arduamente nas coleções a apresentar" lê-se, no comunicado de imprensa.Assim, de 15 a 18 de abril, a edição que apresenta as propostas para o outono-inverno 2021, acontece sob o tema "Comunidade" e será integralmente digital. Para além dos desfiles, o programa incluirá, como de costume, apresentações, conversas e vários conteúdos sobre apensados para o público que, estação após estação, apoia aEstas novas datas podem sofrer alteração se o risco de contágio por covid-19 se mantiver elevado. "Há, neste momento, uma responsabilidade de proteção das várias equipas que compõem a Lisboa Fashion Week, pelo que a ModaLisboa assume o seu papel de incentivo ao confinamento obrigatório, em solidariedade com a realidade de todos os portugueses."Nesta edição apresentam 25 designers:no calendário principal.em LAB,Na Workstation estarão