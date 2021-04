Mango lança coleção para a casa inspirada no Mediterrâneo

A

, diretora da linha, diz que "o lançamento desta nova coleção para o lar foi uma evolução natural da Mango, no sentido de proporcionar aos nossos clientes mais um produto de lifestyle. Os design sestão inspirados no Mediterrâneo e utilizámos sobretudopara a primeira parte da coleção, que está centrada sobretudo nos produtos têxteis".Dando continuidade ao compromisso da Mango com a sustentabilidade, 75% dos têxteis têm características amigas do ambiente, pois são confecionados com tecidos como o linho e o algodão orgânicos e seguindo processos sustentáveis. Além disso, a produção de 80% das peças tem lugar em países próximos de Espanha, como Portugal e Marrocos, e o uso de plásticos no packaging dos envios é reduzido ao mínimo.A coleção de produtos para a casa está à venda no site, e em mercados selecionados da Europa, como Portugal.