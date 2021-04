These sneakers are made for walking

Tecnológicos, ergonómicos, esteticamente apelativos. São três qualidades que marcam o calçado da marca alemã Ara , sem excepções.

Para esta primavera-verão 2021, o novo modelo de sapatilhas Ara Maya High Soft que é o convite perfeito para se iniciar os passeios de verão ao ar livre. Apetrechado com a tecnologia High Soft, este modelo conta com uma sola em poliuretano, particularmente leve e com efeito amortecedor, assim como uma gáspea flexível em malha que o torna extremamente confortável e respirável para os dias mais quentes.

Em tons de branco acetinado, vermelho e azul, são o match perfeito com os looks de verão. Existe em modelo de sapatilha aberto, com atacadores, e totalmente fechado, sem atacadores. Custam €89,95.