Moda a partir do sofá. Portugal Fashion apresenta "The Sofa Edition"

Não há pausas na, nem com uma pandemia pelo meio, até porque a indústria continua bem efeverescente. O Portugal Fashion volta a reinventar-se num formato 100% virtual, que decorrerá em duas fases (ou dois takes). De 18 de 20 de março, apresentam as suas novas coleções nomes como Maria Carlos Baptista (Bloom), Estelita Mendonça, Katty Xiomara, Inês Torcato, Maria Gambina, Miguel Vieira, Ernest W. Baker, David Catalán e Alexandra Moura. No segundo take, ainda sem datas, desfilará um segundo grupo de designers ainda por confirmar.Para ilustrar a, o Portugal Fashion convidou, alguém "que foge à normatividade do resto da sociedade" (como o próprio diz numa troca de mensagens que o Portugal Fashion tornou pública). O ilustrador português assina um cartaz humorístico, que espelha o mood desta edição, e que reúne duas pessoas e uma girafa. Nas palavras de Van Der Ding, "José e Mariana são um casal que, como a maior parte de nós, está fechado em casa com a tendência natural para abandalhar. O jantar passou a ser pizza todos os dias, estão há três meses com o mesmo fato de treino, e até já voltaram a ter sexo um com o outro sem a presença de uma terceira ou quarta pessoa. Efeitos tristes da pandemia. Felizmente, são visitados pela Girafa Féshion, uma espécie de grila falante, aquele amigo do Pinóquio, que os vai tirar dessa modorra. A ideia desta edição do Portugal Fashion, a Sofa Edition, é precisamente escutarmos a nossa Girafa interior. Salvo seja.".é um projeto da responsabilidade da ANJE – Associação Nacional de Jovens Empresários, que conta com o apoio dos seus parceiros estratégicos e é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020 – Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, com fundos provenientes da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.Os desfiles podem ser assistidos em livestream, aqui