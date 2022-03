38 graus x Dupla: a colaboração que vamos usar neste verão

A 38 graus aliou-se à Dupla para uma colaboração que assenta nos valores que ambas as marcas tem em comum, como afirma Marta Oliveira, fundadora e designer da 38 graus. "Identificamo-nos com a Dupla desde as referências estéticas e design minimalista aos valores que movem a marca, como a intemporalidade das peças, a exigência com a qualidade dos materiais, o sentido de ética e responsabilidade ambiental."

Joana Machado e Inês Pereira da Silva, também sócias da marca, confirmam o esperado e constante desejo de explorar novas possibilidades dentro da 38 graus, dado que esta apenas produzia coleções de praia, sendo uma marca de bikinis. Acrescentam que "a grande parte das mulheres para quem criamos fazem desporto e para nós é importante essa vertente fitness à 38 Graus".

38 Graus X Dupla Foto: Maria Martins

Na mini-coleção descobrimos dois coordenados de fitness - o top (reversível) e as calças com riscas liláses e verdes, e o top e calções biker com flores. Os padrões girly e os tons de rebuçado da 38 Graus pintam dois dos mais apetecíveis designs da Dupla.

38 Graus X Dupla Foto: Maria Martins

Os valores de ambas as marcas colidem na sustentabilidade. Os designs diferentes, intemporais, simples e minimalistas acompanham tanto a 38 graus como a Dupla. Acreditam que a moda deve estar estritamente interligada com a sustentabilidade, por isso disponibilizam matérias-primas amigas do ambiente.



As fundadoras da Dupla, Filipa Barros e Luísa Silva, assentam o conceito da marca na existência dos contrastes, e da dualidade de cores.

38 Graus X Dupla Foto: Maria Martins

Os materiais escolhidos para a concretização das peças têm fibras Seaqual™e Newlife™, que são 100% recicladas e feitas a partir de plásticos retirados do mar. Para além de um excelente desempenho, durabilidade e versatilidade, possuem a mesma resistência funcional de um poliéster virgem, mas com uma economia considerável de custos para o ambiente. De acordo com a Dupla, estas opções desempenham um papel ativo na limpeza das profundezas oceânicas e permitem uma redução de 40% no consumo de água, uma economia de energia de 50% e uma redução das emissões de carbono em 60%.

38 Graus X Dupla Foto: Maria Martins

É importante criar um novo ciclo de valor para os materiais, reduzindo a quantidade de resíduos e minimizando os danos ao meio ambiente. Segundo a Dupla, a produção de todos os produtos começa e acaba em Portugal, sempre com o cuidado ambiental, as fundadoras afirmam que "o nosso fornecedor utiliza praticas sustentáveis em todas as etapas de produção, entre elas a técnica de sublimação, que para além de ser mais económica, não utiliza água no seu processo e tintas eco solúveis com certificação OEKO-TEX®, reduzindo assim muitos impactos negativos da estampagem".

38 Graus X Dupla Foto: Maria Martins

A convergência entre estas duas marcas resultou numa coleção sustentável e trendy ao mesmo tempo. Vive da cor, tem uma nova energia e faz-nos mergulhar na cultura de wellness e da Moda ao mesmo tempo. Com a crise dos problemas climáticos que vivemos atualmente, a criação, produção e o suporte de marcas amigas do ambiente é uma necessidade cada vez mais crescente.

A campanha é fotografada em Cascais por Maria Martins. A mini-coleção The Bay está disponível a partir de hoje nas lojas online da 38 Graus e da Dupla e na Nossa Concept Store, no Chiado, em Lisboa.