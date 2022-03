A nova coleção da Latitid (ou como seremos todas sereias na praia, este verão)

No ano em que assinala uma década de existência, a marca orgulhosamente portuguesa lança The Iconics, uma coleção que recupera os modelos mais icónicos de cada linha da Latitid até hoje. A sua missão? Ajudar as mulheres a sentirem-se confiantes na praia, com roupa de banho de qualidade e sustentável (a marca usa fio reciclado feito a partir de garrafas de plástico e processos de impressão feitos através de energia solar). Tudo começou quando Marta Fonseca, uma das fundadoras, concorreu a concurso com um biquíni que ela própria tinha criado, pois não encontrava nenhum apropriado para o seu tipo de corpo e gosto pessoal.

Iconic 10 (2022), €99,80 Foto: Latitid

Iconic 9 (2021), €99,80 Foto: Latitid

"Os ícones desafiam as barreiras do tempo – e é por isso que vale sempre a pena revisitá-los", contam as fundadoras Inês e Marta Fonseca e Maria Fernanda Santos, em comunicado à imprensa. Assim, 2022 é para celebrar os 365 dias à volta do Sol, com "peças que guardam em si as memórias que cada cidade de inspiração as fez sentir", embora regressem com novas variações de estampados.

Iconic 8 (2020), €99,80 Foto: Latitid

Iconic 7 (2019), €130 Foto: Latitid

Os modelos dividem-se entre biquínis e fatos de banho referentes a cada ano Latitid. Curiosamente, têm todos o mesmo nome – Iconic – estando apenas diferenciados pelo número. O Iconic 10, design de 2022, chega em conjunto com a restante coleção. Cada um recebeu três a quatro variações de cor que chegam em lycras estampadas ou lisas, mas também em opções texturadas ou versões brilhantes, para agradar a gregos e a troianos. Ademais, já é possível conjugar diferentes tamanhos de parte de cima e parte de baixo em determinados modelos, cujos preços variam entre os €98,50 e os €130.

Iconic 6 (2018), €98,50 Foto: Latitid

Iconic 5 (2017), €99,50 Foto: Latitid

Iconic 4 (2016), €99,80 Foto: Latitid

Para celebrar os dez anos de história, a marca lançou também o livro de edição limitada 3650 Days of Sun (€49), que surge como uma exploração visual dos momentos e memórias que preencheram a última década de trabalho.

Iconic 3 (2015), €98,50 Foto: Latitid

Iconic 2 (2014), €130 Foto: Latitid