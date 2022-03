Mango celebra artistas femininas no Dia Internacional da Mulher

A fim de assinalar o próximo Dia Internacional da Mulher, que se realiza a 8 de março, a Mango criou uma coleção cápsula muito especial em conjunto com a ilustradora californiana Torin Ashtun e a escritora de Barcelona Leti Sala, cujos lucros serão revertidos na totalidade para a ONG espanhola Mundo Cooperante e a sua iniciativa Ser menina é um direito.

Numa celebração do talento e poder femininos, Ashtun e Sala fundiram o melhor dos dois mundos: pintura e poesia. Entre telas com reivindicações étnicas e ambientais e poemas digitais reflexivos, as duas artistas uniram-se por uma causa em comum, o papel da mulher, e o resultado está à vista. Duas t-shirts para mulher, uma para homem e um tote bag 100% feministas.

T-shirt de mulher, €15,99 Foto: Mango

T-shirt de mulher, €15,99 Foto: Mango

Através desta colaboração, a marca irá apoiar quatro organizações sociais - Welfare Association for Development Alternative (WADA), no Bangladesh; Jabala Action Research Organization, na Índia; Health and Rural Development Balochistan (HARD), no Paquistão e Wabe Children's Aid and Training (WCAT), na Etiópia - que têm como objetivo a promoção da educação e escolarização de raparigas em situações vulneráveis.

T-shirt de homem, €19,99 Foto: Mango