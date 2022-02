Sous, a marca portuguesa que alia a tradição do bordado à Moda atual

Que interesse tinha o mundo se fossêmos todos iguais? E se nos vestissemos todas da mesma forma? É a partir dessa ideia (e do seu atelier na Madeira) que Mariana Sousa, fundadora da portuguesa Sous, idealiza as peças da sua marca. Autênticas, são produzidas à mão através de técnicas artesanais quase esquecidas, por mulheres, e com recurso a tecidos que são verdadeiros achados. Madeirense de gema, Mariana apresenta agora a sua coleção Uma Pequena Luz, uma amostra eclética daquilo que faz com as suas peças, em 14 coordenados.De onde vem o Sous? Perguntamos-lhe. "O Sous vem do meu sobrenome Sousa e também a junção de "tão nosso" (So us)" explica à Máxima a jovem designer, que confessa ter nascido "no meio dos tecidos" e ter idealizado este nome depois de estar um ano a trabalhar as suas peças. Cada peça é reproduzida única e exclusivamente uma vez, e não é repetida.

Quem as confecciona são só mulheres, e é nelas que a mentora da Sous se inspira. "A minha mãe e as minhas tias são todas costureiras, a minha avó era bordadeira, acabou por influenciar muito o meu caminho. Desde cedo que percebi que queria que a moda estivesse presente na minha vida." As suas peças destacam-se pelo recurso a técnicas artesanais, onde os bordados têm destaque especial.

"As peças são produzidas por artesãs locais (tricot, crochet, bordado Madeira, linho da terra), pela minha avó (algumas peças de bordado Madeira) e pela minha mãe" revela, enquanto a escolha dos tecidos "é feita em viagens, às vezes aproveito também alguns dead stocks que vão aparecendo no caminho."

Considera as suas peças versáteis, adaptáveis a um estilo mais clássico ou mais casual. "As inspirações são muitas, desde a natureza da ilha ao meu dia a dia. Mas, por vezes, durante o processo de criação e confeção há pormenores que surgem" explica. Quem são as mulheres que vestem a sua marca? "As mulheres que vestem Sous são mulheres contemporâneas, mas muito femininas", garante.

No Funchal é onde tem o seu atelier, e onde recebe as clientes por marcação, além da loja online e a loja House of Curated, em Lisboa, que é um ponto de venda.