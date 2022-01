De camisas a biquinis. A nova coleção de praia que queremos já

Foto: DR 1 de 20 Foto: DR 2 de 20 Foto: DR 3 de 20 Foto: DR 4 de 20 Foto: DR 5 de 20 Foto: DR 6 de 20 Foto: DR 7 de 20 Foto: DR 8 de 20 Foto: DR 9 de 20 Foto: DR 10 de 20 Foto: DR 11 de 20 Foto: DR 12 de 20 Foto: DR 13 de 20 Foto: DR 14 de 20 Foto: DR 15 de 20 Foto: DR 16 de 20 Foto: DR 17 de 20 Foto: DR 18 de 20 Foto: DR 19 de 20 Foto: DR 20 de 20

Não são todas as marcas que em janeiro já nos apresenta as suas peças de verão. A Cantê, marca portuguesa de swimwear fundada por Rita Soares e Mariana Delgado, quis surpreender as portuguesas com uma coleção cápsula.Moonlight Swim representa a luta e esforço da Cantê em fazer acontecer, seja num dia de sol ou na neblina do inverno. "O que importante é o brilho que damos a cada momento, para que seja único e inesquecível. Na Cantê tentamos passar isso em cada peça que desenvolvemos e esta coleção vem reforçar ainda mais isso" diz Mariana Delgado Cofundadora da marca.A coleção é composta por seis biquínis, quatro fatos de banho, três camisas bordadas, duas camisas de tule, três bodysuits, vestidos de veludo e ainda quatro bolsas, também em veludo, foi desenhada a sonhar com a praia e pode ser usada numa festa ou até para um apontamento de brilho no dia a dia.Está disponível a partir de 28 de janeiro, na loja da marca do Chiado e online. "Sabemos que muitas das nossas clientes já aproveitam as nossas peças para outras ocasiões e estão sempre a desafiarmo-nos a fazer mais e diferente. Achamos que 2022 é o momento certo para isso e esta coleção cápsula é o início de muitas novidades que aí vêm" afirma, ainda, em comunicado de imprensa, Rita Soares. Os preços variam entre os €27,90 e os €110.