GRACE. Será esta a próxima marca portuguesa a conquistar as it-girls?

G.R.A.C.E nasceu da amizade de longa data do designer demoda Nuno Tiago Sousa, autor da famosa rubrica Polícia da Moda, e da sua musa e amiga, Sandra de Melo. A história da dupla remonta aos anos 90, altura em que o criador estava a dar os primeiros passos na sua carreira e se inspirava na amiga para as suas criações. Passados trinta anos, o que começou como uma brincadeira realiza-se com uma marca de roupa que será certamente cobiçada por quem segue as tendências de perto, entre elas as celebridades portuguesas.

Nuno Tiago Sousa e Sandra Melo, criadores da marca. Foto: G.R.A.C.E Fashion Brand

Aliando o know how do designer e a visão de Sandra, GRACE veste com orgulho o conceito wear it with sneakers or with high heels - a ideia é que qualquer peça de vestuário seja facilmente coordenada com ténis, sabrinas ou sapatos de salto alto. Trata-se de uma marca verdadeiramente versátil, feminina, elegante e divertida, sem nunca descurar o conforto. Destaca-se pelos materiais de qualidade, de produtores e fornecedores locais sempre que possível, estampagens exclusivas e inspiração vintage.

Blusa e calções da coleção The Beginning. Foto: G.R.A.C.E Fashion Brand

Coleção Back to the 70´s. Foto: G.R.A.C.E Fashion Brand

Numa ótica de sustentabilidade, Nuno e Sandra escolheram criar apenas coleções cápsula, conforme a necessidade e a relevância, não se subjugando às estações do ano. Curiosamente, o nome surge de um acrónimo referente aos seus valores: genuína, responsável, autêntica, confortável e elegante.

Coleção World Party. Foto: G.R.A.C.E Fashion Brand

Coleção Corsets. Foto: G.R.A.C.E Fashion Brand

De momento, conta com quatro coleções, cada uma com uma estética singular: The Beginning foi a primeira de todas, inspirada no desabrochar das flores; por sua vez, World Party tem como base diferentes cidades do mundo, numa vibe muito urbana e de festa; a Back to the 70´s revisita a famosa década de um ponto de vista mais atual com silhuetas oversize e mistura de padrões. Por fim, o par criou uma coleção somente de corpetes, um must have no guarda-roupa.