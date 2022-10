Francisca Pereira lança marca de fitness

Francisca Pereira é assumidamente adepta de exercício físico: o seu feed, no Instagram, deixa à mostra todas as vezes que faz desporto, seja na praia ou no paredão. A influencer, mãe de três e mulher do ator português Ricardo Pereira, aliou-se à portuguesa Cantê, de swimwear e lingerie, para lançar uma nova marca desportiva.

Primeira coleção da marca MOVE. Foto: DR

A MOVE, que em português significa "Move-te", tem 22 peças, todas elas pensadas para a mulher que se desdobra em mil para ir ao ginásio e a seguir conciliar essa atividade com um sem número de tarefas. São peças tão versáteis que, com um blazer ou um hoodie por cima, parecem ainda mais cool.

Primeira coleção da marca MOVE. Foto: DR

De calças a leggings, passando por tops e casacos, a coleção chama-se "Mover para conectar e Conectar para mover", e aposta em materiais e técnicas de qualidade como as tecnologias High Comfort ou Soft Touch, para maior comodidade, conforto térmico, proteção UV e elasticidade, e as características da compressividade e strechy.

Primeira coleção da marca MOVE. Foto: DR

"Há muito que sonhava lançar uma coleção de desporto e fez todo o sentido ser com estas minhas parceiras de longa data. Como desportista que sou, fiz questão de fazer parte dos testes de qualidade do produto e estava desejosa de poder contar esta novidade a toda a gente", afirmou Francisca Pereira, sócia da Cantê nas marcas Move e My Intimate. "Promover encontros através da beleza que vem de dentro é o nosso lema e a Move nasce da vontade de estarmos, ainda mais, presentes no universo feminino e no dia a dia das nossas clientes. Fazia todo o sentido darmos este passo e achámos que esta era a altura certa", afirmam, por sua vez, Mariana Delgado e Rita Soares fundadoras Cantê.

Primeira coleção da marca MOVE. Foto: DR

A marca está à venda nas lojas Cantê, no Chiado e npo Restelo, bem como no site da marca. Os valores das peças variam entre os €41,90 e os €69,90.