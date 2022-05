Há poder e sedução nas propostas da marca portuguesa 38 Graus. Eis a coleção 'Poolside Series'

"Attractive people doing attractive things in attractive places" ou em tradução literal "pessoas atraentes, a fazer coisas atraentes, em lugares atraentes". Estas foram as palavras que o fotógrafo americano Slim Aarons (1916-2006) encontrou para descrever a sua arte. Um portefólio riquíssimo que nos catapulta para um universo de desejo onde jetsetters e pessoas de influência em Hollywood são retratadas na intimidade e em cenários de sonho, sobretudo à beira da piscina e em casas absurdamente perfeitas.

Poolside Series, 38 Graus Foto: Francisco Hartley

"Mergulhámos neste universo estético e procurámos espelhar o glamour destas imagens e destas mulheres", começa por explicar Marta Oliveira, fundadora e designer da 38 Graus, sobre a mais recente coleção da marca, Poolside Series. "Quisemos fugir do óbvio. Interessa-nos criar uma narrativa em que a mulher que veste o biquíni é símbolo de Beleza, poder e sedução". Em Slim Aarons encontraram "um pastiche de referências", sublinha a designer, que ajudou a compor o cenário envolvente da nova campanha de swimwear: a casa e os jardins trabalhados, os saltos altos e as peças de joalharia, o borzoi híperelegante ou os peixes a nadar num brinde em copos de vermute. Tudo pensado ao rigor e concretizado ao pormenor.

"A ideia é criar objetos de desejo, chegar às mulheres que gostam de Moda, às que procuram peças exclusivas, às que querem sofisticação sem formalidade", declara Joana Machado, que juntamente com Inês Pereira da Costa se tornou sócia da marca no final de 2021. Juntas trazem o know-how de já terem trabalhado neste segmento e também a vontade de construir uma nova identidade mais forte e apetecível para a 38 Graus. "Há um nicho no mercado que queremos explorar", acrescentam.

Neste momento de viragem, a musa é menos menina e mais mulher. "Este ano a marca está mais cool, tem outro power", desvenda Marta Oliveira, que elabora in-house todos os padrões, exclusivos e limitados – aliás, cada modelo tem um volume de produção restrito. Depois, como vem sendo hábito, surgem as texturas inesperadas nas várias cores do arco-íris.

A coleção foi produzida em Lisboa e as licras selecionadas com exigência. Há também um foco na durabilidade do material, "é muito importante saber que os nossos biquínis têm qualidade e que sobrevivem aos verões, à areia, ao sol e à água salgada", explica Inês Pereira da Costa, em sintomia com a forma como a marca se apresenta no site "somos resistentes à temperatura e àquilo que não dura". Já nas propostas para este verão são de destacar os modelos de fatos de banho, as flores e o padrão "desfocado".

"Seguir um novo caminho e deixar pistas que alimentem a imaginação" parece ser o mote que guia as três jovens, no momento a dar um salto importante com a entrada no mercado espanhol. Os dois novos pontos de venda situam-se em Barcelona e Madrid, respetivamente na loja e site da Vasquiat, plataforma de compras digital fundada pela influencer espanhola Blanca Miró e Rafa Blanc – são a primeira marca de swimwear portuguesa a consegui-lo – e na flagship store da marca de sapatos Flabelus. Um passo que já estava planeado para este ano, "sentimos que havia uma enorme procura através do nosso site e que as clientes espanholas se identificavam com a nossa estética", afirma Inês Pereira da Costa.

Por cá, a coleção integral Poolside Series, com peças dos €38 aos €88 nos tamanhos S, M e L, já se encontra disponível no site da 38 Graus e também na NOSSA Concept na rua das Gáveas, em Lisboa. Venha daí esse verão quente, estamos empoderadas para recebê-lo.