Marie. Uma marca portuguesa de mulheres para mulheres

Conforto. É uma das palavas que a define, se quisermos diminuir uma marca tão especial a uma simples característica. Maria Flávia, fundadora da Marie, fazia uma pós-graduação em Moda e Tendências Sociais em Barcelona quando conheceu o atual companheiro, em 2014. Flávia ainda não sabia, mas foi aqui que o novelo do destino se começou a desenrolar. "Sempre estive vinculada à Moda desde pequena. Eu sou designer gráfica de profissão, mas nunca gostei de exercer a 100%. Barcelona foi um click na minha vida porque tive grandes professores que me mostraram a Moda como um fenómeno social, que reflete a história de uma sociedade, onde a gente fala e conta histórias. E foi ali que percebi que eu também queria contar uma história."

Marie Foto: Marie

Natural da Argentina, mudou-se para Lisboa em 2015 e, alguns anos depois, criou a Marie. "Nasceu do meu despertar como mulher. Pós maternidade passava muito tempo em casa à procura de uma comodidade absoluta", contou-nos Flávia que, ao conversar com outras mulheres, percebeu que todas tinham o mesmo desejo – peças confortáveis e elegantes que pudessem usar tanto em casa como na rua. A Marie é "uma mulher livre, que procura gostar-se, querer-se e ser ela mesma."

Marie Foto: Marie

Responsável e amiga do ambiente

Ao contrário do que estamos habituados, as coleções da marca são lançadas em forma de capítulos, pois a sua essência tem como base peças que se entrelaçam entre si, através de tons neutros, cores sólidas, cortes largos e materiais de qualidade. "Se já adquiriste umas calças de linho no ano passado, agora podes ter o casaco sem necessidade de comprar um conjunto inteiro. As peças são intemporais e têm espaço no guarda-roupa o ano inteiro, como uma espécie de conceito de trans estação", explicou Flávia. "Muitas das nossas peças têm continuidade através do tempo. Não existe o velho ‘passado de moda’" nem o ‘tenho de trocar de roupa quando chegar a casa’.

Processo criativo Foto: Marie

Cada capítulo inspira-se em experiências diferentes. O primeiro foi o reflexo da essência de Marie. Já no segundo conhecemos as raízes argentinas de Flávia. O capítulo três – Misturas – apanhou a pandemia e o quarto – Madre Tierra – foi uma homenagem à Natureza. As peças mais recentes, da coleção Essência, são um retorno ao início da aventura, uma procura pela conexão interna de cada um de nós.

Marie Foto: Marie

A sustentabilidade é claramente uma parte integrante da identidade da marca, embora Flávia prefira o termo responsável. "Trabalhamos diferentes aspetos como a durabilidade, qualidade, processo de produção local, tecidos, packaging livre de plásticos, etc", disse. "A Marie funciona como uma pessoa normal, que recicla, que cuida da água na sua casa, que educa os filhos para cuidar do nosso planeta. Estes pequenos grandes detalhes da vida."

Marie Foto: Marie

O que o futuro reserva…

"O meu objetivo é sempre estar a serviço destas mulheres, desta comunidade hermosa através de nossas criações. Não estou a tentar fazer a diferença. Acho que o importante é ter foco nas nossas mulheres (e alguns homens também) que gostam e se identificam com Marie", afirmou a fundadora. "As nossas redes são uma pequena comunidade onde partilhamos muito mais que roupa. Acho que o mais lindo que Marie me trouxe foram as pessoas novas que vão chegando à minha vida."

Atualmente, Flávia encontra-se a trabalhar na coleção de verão – Tribu –um reflexo dos ensinamentos das culturas antigas onde tudo era mais simples e das pessoas que escolhemos manter na nossa vida. Por enquanto, as coleções anteriores estão disponíveis aqui e nas lojas físicas em Portugal, Espanha e Argentina.