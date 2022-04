Ténis para usar uma vida inteira

ARA A-ROUND, €119,50 Foto: DR

ARA A-ROUND, €99,50 Foto: DR Para somar pontos à sustentabilidade, a marca anunciou recentemente que também as embalagens dos produtos serão produzidas sem colas adicionais e são feotas em papel de seda reciclado. Outro detalhe curioso: a coleção ARA A-ROUND é 100% fabricada em Portugal, tornando a sua pegada de carbono ainda menor, sobretudo para quem compra em lojas em território nacional. Entre os €99,50 e os €119,50.

A ARA, marca de calçado alemã, está sempre à frente das tendências daquele que é capaz de ser o acessório mais cool num look: os sapatos. Além de esteticamente apelativos, os modelos da ARA estão cada vez mais sustentáveis. E é nos pequenos detalhes que vemos as grandes diferenças: esta marca usa pele curtida sem crómio, as solas são injetadas diretamente sem recurso a colas, os atacadores são feitos de garrafas PET recicladas e os forros são fabricados com matérias-primas renováveis de crescimento rápido.Em destaque, na coleção primaveril, estão os modelos ARA A-ROUND, que incluem sapatilhas de cano alto e de cano baixo, tornando-se ideiais em ambientes e ocasiões casuais ou mais festivas. Afinal, os ténis vieram substituir os saltos e nós agradecemos enquanto é tendência, por ser uma alternativa mais cómoda e prática. Em tons como o pêssego, o azul marinho, o amarelo torrado ou o lilás, as sapatilhas desta coleção destacam-se pela irreverência e estilo, e primam pelos detalhes: as bordas em borracha branca nos modelos de cano alto tornam-nas ainda mais cool.