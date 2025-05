Já não sei viver sem este autobronzeador de supermercado que não mancha, cheira bem e custa menos de €4

A partir dos 30 — e com uma crescente consciencialização para as consequências negativas da exposição solar prolongada — o verão traz um dilema que assombra sobretudo quem tem a pele mais clara. Se, por um lado, queremos proteger-nos dos malefícios do sol, continuamos a querer, por outro, ter o brilho saudável de uma pele bronzeada, aliado à autoconfiança que a mesma traz na hora de vestir um biquíni.

Foi esse mesmo dilema que, nos últimos anos, me levou a aventurar-me no (por vezes assustador) mundo dos autobronzeadores. Ao longo de dois anos, optei por um famoso autobronzeador em gotas, à venda em Portugal por cerca de €30, que, do ponto de vista estético, parecia cumprir o efeito. Não era barato, não, mas fazia o que prometia: bronzear a pele.

O problema? O cheiro. Sempre que aplicava este produto, passava o dia inteiro com aquele aroma intenso e químico de autobronzeador a emanar de mim, que rapidamente se tornava enjoativo e desagradável.

Pior do que isso era o resultado, por vezes incógnito, da aplicação. Se tivesse a pele minimamente húmida, por exemplo, arriscava transformar-me numa espécie de dálmata cor-de-laranja. Nunca me esquecerei do festival de verão onde passei uma semana inteira com a barriga estranhamente manchada, depois de ter aplicado autobronzeador à pressa para disfarçar a falta de praia no meu corpo. "O que se passou aí?", perguntaram-me várias vezes com olhares inquisitivos. Um falhanço total, explicava eu.

Mas no ano passado tudo mudou nesta saga, quando alguém ofereceu ao meu namorado uma embalagem de Loção Corporal Summer Revived, da Dove. Ele não a queria e oferecu-ma a mim. O resto é história. Uma história de redenção, felizmente.

A Loção Corporal Summer Revived, da Dove, no tom "medium to dark"

A promessa da Dove? Uma loção hidratante que não mancha a pele, nem as roupas, e que não tem o cheio característico destes produtos, promovendo um bronzeado saudável e natural. Posso confirmar com toda a confiança: na minha experiência, todas estas promessas são não só verdadeiras como superaram quaisquer expetativas.

Este autobronzeador conquistou-me automaticamente pela fragrância leve, aliada a uma aplicação simples, que deixa a pele hidratada com uma textura cremosa, absorvida rapidamente, e cujos resultados subtis são graduais, podendo facilmente aplicar mais camadas de produto para aumentar o efeito. O bronzeado é natural, sem tons laranjas. Depois de terminar a primeira embalagem, posso confirmar que a minha pele nunca ficou manchada. O melhor de tudo? O preço.

Os preços da Loção Corporal Summer Revived dependem de onde a encontrar à venda. Encontrei-a em supermercados por €7,99 e, na semana passada, fui comprar a minha segunda embalagem em promoção, por apenas €5,19. Entretanto, descobri que, em certas lojas de produtos de beleza, o preço de venda são uns módicos €3,25.

Existem dois tons: light to medium (o mais claro) e medium to dark (para resultados mais intensos). A minha pele é bastante clara mas, como o exemplar que recebi inicialmente era medium to dark, arrisquei. Posso confirmar que esta opção também é adequada para tons de pele mais claros com resultados naturais. E posso prová-lo: quando confessei à minha colega de redação que estava a usar esta loção, respondeu-me "nunca diria." E não é mesmo isso que queremos ouvir?