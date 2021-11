Filha de Isabel Preysler celebra 40º aniversário com cerimónia de luxo

Para a ocasião, a marquesa de Griñón deslumbrou com um vestido de Jan Taminiau – o decote era em V profundo, as mangas curtas conferiam um ar mais descontraído e a saia volumosa estava adornada com diversos folhos em tule. No corpete, foram bordadas à mão pedras Swarovski. Quanto aos acessórios, Tamara Falcó optou por um par de brincos compridos e pulseiras da Tous.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tamara Falco´ (@tamara_falco)

E como não poderia ser de outra forma, a marquesa fez-se acompanhar pela família e pelos amigos mais chegados. Isabel Preysler, mãe de Tamara, escolheu um vestido preto comprido, da Temperley London, adornado com apliques prateados, decote subido e mangas translucidas. Para completar o look, optou por sandálias pretas e argolas Bulgari.

Isabel Preysler, mãe de Tamala Falcó, no 40º aniversário da filha, 19 de novembro Foto: Getty Images

Iñigo Onieva, Isabel Preysler, Ana Boyer e Fernando Verdasco no 40º aniversário de Tamara Falcó, 19 de novembro Foto: Getty Images

Já a irmã de Tamara, Ana Boyer, deixou as cores escuras de lado, decidindo-se por um vestido cor de champanhe com brilhantes, decote assimétrico e saia em tule.

Dos cerca de 150 convidados, destacamos ainda os irmãos da marquesa, Xandra Falcó e Manuel Falcó, este último acompanhado pela mulher, Amparo Corsini, e ainda o namorado de Tamara, Íñigo Onieva, acompanhado pela sua irmã, a atriz Alejandra Onieva.

Xandra Falcó no 40º aniversário da irmã Tamara Falcó, 19 de novembro Foto: Getty Images

Atriz Alejandra Onieva no 40º aniversário de Tamara Falcó, 19 de novembro Foto: Getty Images

O primo de Tamara Falcó, Álvaro Castillejo, filho do jogador Luis Castillejo e de Beatriz Preysler, e a mulher deste, Cristina Fernandez, também compareceram à festa de aniversário.

Alvaro Castillejo e a sua mulher Cristina Fernandez no 40º aniversário de Tamara Falcó, 19 de novembro Foto: Getty Images

Do círculo de amigos da marquesa, estiveram presentes nomes como Boris Izaguirre, Juan Avellaneda, Jorge Vázquez, Vicky Martín Berrocal e Rosa Tous.

Boris Izaguirre no 40º aniversário de Tamara Falcó, 19 de novmbro Foto: Getty Images

Designer Juan Avellaneda no 40º aniversário de Tamara Falcó, 19 de novembro Foto: Getty Images