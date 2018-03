Nat Cebrián é uma conhecida digital influencer e youtuber espanhola que decidiu criar uma marca com peças ativistas que juntasse o melhor da moda à política. A ideia para a sua última coleção de moda com humor surgiu, segundo a própria, porque estava cansada da política americana e inspirou-se no slogan da campanha à presidência americana de Donald Trump, "Make America Great Again".

A linha inclui, para já, uma T-shirt estampada com as palavras "Valentino, make fashion great again" que custa €19. Tem ainda um boné (€15) e uma capa para telemóvel (€19). Além desta linha, existem também outras peças com frases originais como "Karl For President" ou "I Don’t Trust Politicians, I Trust in Fashion". As peças estão à venda em natcebrianshop.com.