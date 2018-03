Os mercados de moda e acessórios são cada vez mais apreciados e procurados, já que oferecem produtos originais e de qualidade: é o caso do Mercado no Palacete, que acontece sempre uma vez por mês. Na próxima edição, que se realiza a 10 março, das 10h30 às 19h30, pode encontrar marcas como Louca Paixão, Truffles to Dress, KGira, Patricia Valadares Fernandes, Woman Trust, 7Ais, Pick a Pic, Be Flower, entre outras.



O mercado contará com animação do DJ Wolfmix e brunch d’A Minha Cozinha. A entrada e o estacionamento são gratuitos.