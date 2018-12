Raf Simons de saída da Calvin Klein

O designer belga Raf Simons não é mais o diretor criativo da Calvin Klein. Num comunicado, a empresa afirmou que "ambas as partes decidiram amigavelmente se separar depois que a Calvin Klein Inc. decidiu numa nova direção de marca que difere da visão criativa de Simons". Contudo, representantes de Raf recusaram a comentar o assunto. Ainda de acordo com o site Business of Fashion, Simons tem oito meses de contrato com a marca norte-americana.

No comando da direção criativa da Calvin Klein desde 2016, sinais recentes indicavam que os resultados não estavam a ir tão bem quanto se esperava. No mês passado, a empresa de moda relatou uma perda de US$ 21 milhões em vendas, aproximadamente €18,45 milhões.

A Calvin Klein é a terceira grande casa da qual Simons foi responsável criativo. Na Dior, foi Simons que estabeleceu um novo rumo para a maison francesa após a saída antecipada de John Galliano e, antes, na Jil Sander, trouxe um novo vigor de novidade e atenção à marca.

É certo afirmar que Raf Simons – que ganhou vários prémios do Conselho de Estilistas de Moda da América (Council of Fashion Designers of America) durante seu período na Calvin Klein – será uma ausência intensamente sentida na próxima Semana de Moda de Nova Iorque, em fevereiro.

Um dos nomes já cotados e um dos mais fortes candidatos para substituí-lo é Christopher Bailey, que ficou 17 anos à frente da Burberry, como diretor criativo, deixando o posto em março deste ano.