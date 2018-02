Maria Miguel, com apenas 17 anos, foi a primeira modelo portuguesa a tornar-se exclusiva da Saint Laurent. Depois de em setembro de 2017 ter desfilado no Trocadero, com a Torre Eiffel como fundo, a jovem modelo fez ontem, 27 de fevereiro, parte do desfile da Saint Laurent que apresentou a coleção outono/inverno 2018, na Semana de Moda prêt-à-porter de Paris.