A coleção limitada foi criada em parceria com a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e é composta por dez polos, cada um com uma espécie ameaçada. A quantidade de polos que foi produzida por cada animal corresponde ao número de animais dessa espécie que ainda se encontram na natureza. Por exemplo, existem 67 Rinocerontes de Java, o que significa que estarão à venda 67 polos com o logótipo deste animal.