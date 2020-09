Massimo Dutti lança coleção em edição limitada

A Massimo Dutti apresenta a nova coleção "Limited Edition", homem e mulher, para o outono/inverno de 2020. Na impossibilidade de acontecer em tempo real e num local físico, a coleção foi apresentada através de um "microcosmo cheio de criatividade e inovação", ou seja, através de um desfile de moda com tecnologia inovadora.

A inspiração para esta coleção foi baseada na junção de um conceito artístico e da narração estética. Para marcar o ADN da marca no evento, o projeto visual Movement Study veio acompanhado da história fotografada por Karim Sadli e protagonizada por Felice Nova Noordhoff, Edie Campbell, Malick Bodian, Parker Van Noord, Victor Nylander, Sarah Dahl, Julie Trichot, Damaris Goodrie e Quentin Demeester.

A coleção de senhora ganha forma através de peças chave que estão sempre a par das tendências. A chegada da nova estação está bem evidenciada nos tecidos sofisticados e nos contrastes cromáticos da coleção: estes revelam a preferência pela sobriedade mais versátil. É composta pelas malhas trabalhadas artesanalmente, e pela pele que dá um toque requintado mas numa versão mais maleável e macia ao toque, "dando forma a peças que transmitem poder e feminilidade em partes iguais."

A coleção de homem foca-se na funcionalidade e no estilo "effortless", através de peças cuidadosamente criadas, fatos de corte impecável, tecidos de qualidade premium para atingir a informalidade, estudada ao pormenor. A Massimo Dutti reiterpreta, assim, um "novo casual" com looks aprumados concebidos para garantir liberdade de movimentos e conforto.

Os acessórios destacam o requinte e sobriedade das linhas estruturadas e acentuadas intercaladas com alguma cor.