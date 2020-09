Amazon vende leggings com efeito sauna para emagrecer

Leggings para queimar calorias são a nova tendência desencadeada pela Amazon. Para além do "efeito sauna" também têm um efeito redutor e modelador para um efeito adelgaçante. Contam ainda também um bolso.

Leggings "Efeito Sauna" Foto: AMAZON

Estas possuem uma nanotecnologia que aumenta a temperatura corporal na zona abdominal (são de cintura subida), que estimula a transpiração (que resulta na expulsão de água e toxinas). As calças são feitas com um tecido chamado Nano-Prata 9500 que faz com que se sue 6 vezes mais, resultando na dissolução de gordura. Outras duas características referidas pela Amazon são o seu design leve e flexível e a sua versatilidade para todas as ocasiões, servindo assim para completar um look descontraído ou para exercício físico.



São uma invenção da marca Nheima, vendida na Amazon por €25,99 (o site tem mais leggings com este efeito de outras marcas) e contam com 88% de comentários positivos sobre a sua eficácia e quase 5 estrelas como classificação.