Calzedonia x Superga juntam-se para uma nova coleção cápsula

A nova colaboração Calzedonia x Superga já está disponível em loja – leggings, collants e meias para o dia-a-dia ou para os momentos mais atléticos, sempre segunindo as tendênciasa.

Os elegantes collants da Calzedonia juntam-se ao estilo desportivo da Superga para esta coleção cápsula, resultado da colaboração das duas marcas italianas.

A linha é composta por cinco leggings com o padrão do logótipo Superga, quatro novas versões das leggings bestseller brilhantes em azul eléctrico, rosa, preto e uma versão estampada com o "S" da Superga; quatro collants de rede pequena e média em preto, rosa e azul com efeito glitter e onze novos pares de meias desportivas, em lurex e com cores brilhantes.