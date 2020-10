Estes são os produtos de beleza para levar na carteira

Não é a primeira vez que as duas marcas se juntam e ainda bem. A pensar na nova estação, a Uterqüe apresenta uma bolsa em couro, perfeita para levar os produtos essenciais da Bobbi Brown para os primeiros dias de frio. A carteira transmite versatilidade, com costuras verticais contrastantes e um design funcional, mas elegante. Ao abri-la, encontrará com cinco produtos de maquilhagem e skincare da Bobbi Brown: o soothing cleasing oil (para remover a maquilhagem e impurezas), a vitamin enriched face base (de manteiga de karité, hidrata e amacia a pele), o extra eye repair (combate linhas finas, rugas, olheiras, inchaço e secura dos olhos, revitalizando-os), extra lip tint (que envolve os lábios numa camada de hidratação) e o pó iluminador pink glow (para dar o brilho à pele).

O conjunto já está disponível em todos os pontos de venda e lojas online das duas marcas, €79.

Soothing cleasing oil









Vitamin enriched face base Foto: Uterqüe x Bobbi Brown









Extra eye repair Foto: Uterqüe x Bobbi Brown









Extra lip tint Foto: Uterqüe x Bobbi Brown









Hightlighting powder tono Pink glow Foto: Uterqüe x Bobbi Brown