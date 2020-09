A espera acabou: Zara lança linha de camisas personalizáveis

Depois das calças de ganga, das camisolas ou dos casacos, a etiqueta Edited chegou finalmente às camisas.

Camisa de Riscas Edited Foto: ZARA







São cinco novos modelos, todos em algodão orgânico e com este toque especial: a possibilidade de personalização. Através do website, e após selecionar o tamanho pretendido é possível 'Editar' a peça. Podemos escrever até quatro letras e escolher onde as queremos desenhar: no bolso, no punho ou perto dos botões.



ZARA - função Editar Foto: ZARA







É ainda possível escolher a cor do bordado – azul marinho, cinzento escuro ou rosa escuro.

As camisas Edited estão disponíveis em quatro versões: às riscas, de corte direito,cropped e Edited, todas €29,95.