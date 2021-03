Quer saber como lhe ficam uns sapatos antes de os calçar? Sim, é possível

Shoes Experience.

A nova Shoes Experience é uma nova ferramenta com a qual será possível experimentar as coleções de calçado da marca através da sua aplicação, disponível para iOS e Android.Este sistema inovador de seleção de produtos recorre àpara oferecer uma experiência personalizada, sempre a pensar nos benefícios que isso pode ter para o cliente. Basta escolher um modelo, seja feminino ou masculino, apontar a câmera do telemóvel para os pés e a magia da realidade virtual resolve o resto. Nunca foi tão fácil escolher um par de sapatos, sem por os pés fora de casa.