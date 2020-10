As colaborações de moda mais improváveis da estação

Longchamp x Pokémon

Da junção de criatividade entre a marca de carteiras e acessórios de luxo e a Pokémon (confesse, todos gostamos do sentimento de nostalgia que as memórias da infância nos trazem) nasceu esta parceria. A marca francesa Longchamp e a sua carteira Le Pliage renderam-se ao Pokemón, o "fenómeno global e cultural japonês", como se lê no comunicado à imprensa. O Pikachu, a mascote icónica da marca estampa a clássica Le Pliage para "eletrizar este outono". O jogo Pokémon Go também vai celebrar esta colaboração num evento especial para todos os jogadores, durante a Semana da Moda em Paris. A partir de sexta-feira, 2 de outubro, às 8h00, até quinta feira dia 8 de outubro, às 22h, vão aparecer alguns pokemons a usar artigos da coleção, e vão desafiar os treinadores a persegui-los. A mochila também vai estar disponível na loja Pokémon Go. A coleção está disponível para venda a partir do dia 13 de outubro de 2020.

Colaboração Longchamp x Pokémon Foto: Longchamp x Pokémon







Tezenis x La Casa de Papel

A série espanhola da Netflix que criou um furor internacional sem precedentes, La Casa de Papel, inspirou uma linha da nova coleção da Tezenis. Esta, que já está disponível desde dia 18 de setembro, focou-se nas cores e pormenores mais importantes da série – como a máscara de Salvador ou nos nomes das personagens. A coleção conta com t-shirts, pijamas e roupa interior para homem e mulher, uma linha confortável para os dias de chuva a ver Netflix. O trabalho destas duas marcas funciona pelas características jovens e rebeldes, que são um elo comum.

Colaboração Tezenis x La Casa de Papel Foto: Tezenis x La Casa de Papel







Bershka x Billie Eilish

O estilo de Billie Eilish é inconfundível e marcante (e o mais aproximado daquilo que definiriamos como sendo teen), e como tal, a Bershka decidiu dar-nos uma coleção que se foca nos looks da jovem artista, com o domínio das peças sporty, silhuetas oversized e os gráficos estampados. Esta coleção já está disponível nas lojas da Bershka e inclui peças como joggings, hoodies, tops de manga comprida, t-shirts, coletes e acessórios como meias, gorros, capas de telemóvel e máscaras de proteção individual.

Colaboração Bershka x Billie Eilish Foto: Bershka x Billie Eilish







Levi’s x Hello Kitty



Este outono/inverno a Levi’s e a Hello Kitty estão de volta para mais uma coleção. Desta vez, através da tecnologia Print Bar da Levi’s. Como a Sanrio faz 60 anos este ano, as duas marcas decidiram juntar-se para celebrar. Os grafismos foram criados a partir dos arquivos Hello Kitty, são variados e originais e podem ser aplicados nas t-shirts, hoodies e sweatshirts da Levi’s para personalizar.

Colaboração Levi's x Hello Kitty Foto: Levi's x Hello Kitty







Vans x Flour Shop

Nesta "deliciosa" colaboração, a Vans "cozinhou" um novo modelo com a fundadora da Flour Shop e aficionada de bolos, Amirah Kassem. A colaboração celebra a expressão criativa da confeção de bolos de aniversário. A Vans e a Flour Shop traduzem a alegria e essência de bolos de aniversário para esta coleção através de "sprinkles e brilhos", cores vibrantes e arco-íris. A fundadora da Flour Shop, Amirah Kassem, afirma: "Fui sempre uma Vans girl, por isso criar uma coleção completa de calçado, vestuário e acessórios com a Vans é um verdadeiro sonho tornado realidade!" A coleção apresenta calçado com características variadas, como a sola mais macia e almofadada que "dá a sensação de andar nas nuvens", como se lê no comunicado à imprensa. Tem uma dupla sola exterior, em plataforma. Coloridos ou com o clássico checkerboard. Para além do calçado, as peças de roupa também acompanham o tema recorrente. Esta coleção é para todas idades, oferecendo artigos de bebés a adultos. Os produtos que nasceram desta colaboração já estão disponíveis para compra internacionalmente, nas lojas Vans ou no website.

Vans x Flour Shop Foto: Companhia Soluções (Companhia Soluções)







The Bad Bunny x Crocs Classic Clog

A colaboração Crocs x Bad Bunny é capaz de ser a mais improvável. A marca de calçado e o cantor Bad Bunny tornaram-na, surpreendentemente, numa edição muito procurada (esgotada no site da Crocs) e limitada. No entanto, está ainda disponível na loja Extreme Foot Wear (no Chiado, Lisboa) e no website. Apesar deste calçado dividir opiniões, veio para ficar, como comprovam os anos há que está no mercado da moda. As crocs chamam-se "Glow Up", brancas durante o dia e verde flurescente (que brilham no escuro), à noite – remetendo-nos para a nossa infância.