Miu Miu celebra a feminilidade em novo filme

In My Room, realizado por Mati Diop, junta-se à coleção de filmes Women’s Tales, da Miu Miu, e está disponível no mundo inteiro após a estreia no Festival de Cinema de Veneza.



Pensado e dirigido por Diop durante o confinamento, este é o vigésimo capítulo da Women’s Tales, uma série de curtas-metragens apoiada pela Miu Miu. A ideia é celebrar a feminilidade no século XXI, sempre de uma perspetiva crítica e aliando-a às coleções da Miu Miu.

O filme está disponível em stream na plataforma MUBI, no website e no canal de Youtube da Miu Miu. Ao lado do In My Room, a MUBI vai apresentar a coleção cinematográfica completa da Women’s Tales. Com obras de Agnés Varda, Chloë Sevigny, Haifaa Al-Mansour, Ava DuVerna?y? and Lynne Ramsay, a série apresenta curtas-metragens únicas, apoiadas pela Miu Miu e realizadas por cineastas femininas icónicas.

O filme, disponível já desde dia 7 de setembro, e estreou no Festival de Cinema de Veneza, dia 6 de setembro ao lado de Nightwalk de Malgorzata Szumowska.