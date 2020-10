H&M x The Vampire’s Wife: todas as peças da colaboração

O conceito irreverente e disruptivo da marca britânica fundada por Susie Cave, designer, modelo e mulher do músico Nick Cave, entrelaça-se com a vibe mais romântica e sedutora da H&M para uma colaboração sem precedentes. H&M x The Vampire’s Wife faz parte das colaborações sazonais da H&M, que se alia a criadores para fazer nascer coleções cápsula em edição limitada.

Susie Cave, que celebra as mulheres e a forma feminina em todas as suas coleções, inspirou-se num conceito simultaneamente romântico e punk rock, produzindo peças em materiais sustentáveis e premium. "É uma grande honra ser convidada para ser a designer e diretora criativa da colaboração da The Vampire’s Wife com a H&M. A H&M fez tudo para dar vida ao mundo escuro e sensual da The Vampire’s Wife. Espero que esta coleção traga tanta alegria a todos que a usarem como me deu a mim ao criá-la" revelou, em comunicado de imprensa.

Numa coleção onde predominam os clássicos preto e o branco com alguns apontamentos de prateado, destaca-se uma peça statement: os vestidos. Feitos em nylon e poliéster reciclados, mas também noutros materiais que aludem ao luxo como o veludo e a renda, foram pensados do formato midi ao comprido, quase sempre com mangas compridas e ombros salientes. Destaca-se um duo que inclui um vestido e uma capa iguais fabricados em renda preta e metalizada, que podem ser usados juntos ou em separado. Há ainda uma t-shirt alusiva à colaboração e uma gola em branco, peças que acentuam o lado feminino e sedutor da colaboração.

A seleção de acessórios inclui colares, pulseiras e brincos com amuletos em forma de olhos, nuvens e dentes de vampiro, uma assinatura da marca britânica. Luvas de renda sem dedos e uma gola branca com folhos completam a coleção. "Com esta colaboração, a H&M e a The Vampire’s Wife querem mostrar aos nossos clientes que a moda pode, e deve, empoderar e inspirar as mulheres a sentirem-se na sua melhor versão. Há muito tempo que nos sentimos inspirados pela energia da Susie e pelos valores da marca, estamos muito entusiasmados por colaborar nesta coleção, indubitavelmente, muito especial" acrescentou Maria Östblom, Head of Design da coleção feminina da H&M.

A musa da marca Samantha Snow, a modelo Eva Apio e a poeta britânica Greta Bellamacina são as protagonistas da campanha, captando valores de marca partilhados de progresso e empoderamento feminino em imagens e vídeo. Em breve, a Máxima partilha, numa produção exclusiva quem são as mulheres portuguesas inspiradoras que personificam melhor os valores desta colaboração.

H&M x The Vampire’s Wife, estará disponível em lojas H&M selecionadas, bem como online, a partir de 22 de outubro. Em Portugal, a coleção estará disponível em 17 lojas, incluindo Chiado, Via Catarina Shopping, Cascais Shopping, Forum Coimbra, Centro Comercial Colombo, Mar Shopping e Norte Shopping.

