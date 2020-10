/

O feitiço de Filipa Areosa, Joana Barrios, Helena Coelho e Catarina Salinas

É uma das parcerias de moda mais antecipadas do outono e junta a acessibilidade da H&M à romântica The Vampire's Wife. A Máxima pediu a quatro mulheres de várias áreas, todas com personalidades fortes, para vestir as peças-chave da coleção, à venda a partir de 22 de outubro.