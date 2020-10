Ricardo Preto preferiu as silhuetas mais largas aos espartilhos

Esta edição da ModaLisboa trouxe-nos o evento de moda noutros moldes, e com restrições. O dia contou com alguns destaques como Buzina Lab, João Magalhães, Nuno Baltazar, Valentim Quaresma e Ricardo Preto, que fechou o dia com o desfile no Jardim Amália Rodriques.

A coleção de primavera/verão 2021 de Ricardo Preto sob o nome UNTOLD, conta a história do período desafiante que passamos, de pandemia. O UNTOLD transparece os sentimentos que prevalecem durante o tempo de confinamento e de pandemia – "nostalgia do amor, a saudade da terra natal e de tempos de outrora que reavivam memórias felizes, despertando a subtileza e desvelamento da mulher", como se lê no comunicado à imprensa.

As peças da coleção são feitas com técnicas já utilizadas pelo designer, como os patchworks, estampados, tailoring desconstruído, que se revelam em looks pijama e com kaftans. Os materiais presentes nesta criação foram o algodão orgânico, popelina, seda, tecidos de tailoring, malha de tricot, crepe e tecidos técnicos.

As silhuetas das peças são assimétricas, fluídas e oversize. Como o designer revelou na entrevista com Isabel Abreu, disponível no website da ModaLisboa, "não se sentia bem em pôr espartilhos" tendo em conta a altura de pandemia que estamos a viver, então optou por silhuetas mais largas.

As cores predominantes na coleção são os azuis e verdes profundos, vermelho e cor de rosa, e tons neutros como o bege, o branco e preto, para as estações mais quentes do ano.

Na mesma entrevista referida acima, Ricardo Preto revela que ao criar esta coleção de primavera/verão 2021, teve presente os sentimentos do momento e o que se passa no mundo agora, dando o exemplo das "work clothes", que se centram agora nos tops e nas camisolas (sendo agora a altura para o teletrabalho e das reuniões Zoom).





Veja abaixo a nova coleção UNTOLD de Ricardo Preto.