Durante a Semana de Moda de Nova Iorque, a Zadig & Voltaire apresentou uma coleção cheia de Girl Power. A marca usa a Moda como Manifesto e escolheu defender os direitos e o poder das mulheres em todo o mundo. Para isso, lança uma coleção-cápsula que inclui três T-shirts brancas com as expressões "Give Us Hope", "Love Will Rise Above All" e "Girls Just Wanna Have Fundamental Human Right". As fotografias estampadas nas peças foram tiradas por Micol Sabbadini, uma jovem fotógrafa italiana, durante a Marcha das Mulheres de 2017, em Nova Iorque.

Cada T-shirt custa €80 e as receitas da venda serão doadas à associação de Christy Turlington-Burns, Every Mother Counts, que apoia mulheres em todo o mundo em prol de uma gravidez e partos seguros.

A coleção já se encontra à venda no site da Zadig & Voltaire.