A AYR, ou All Year Round, é uma marca norte-americana que produz peças de roupa essenciais e intemporais, pois, como é explicado no site, "as coisas mais simples são as mais difíceis de encontrar". É conhecida pelas gangas que favorecem qualquer corpo e pelos casacos com qualidade, e por isso duradouros. A marca é também conhecida devido a um sobretudo cinza e branco que, em 2016, esgotou repetidas vezes.