Se fosse vivo, Kihachiro Onitsuka, o fundador da marca de desporto ASICS, celebraria 100 anos. Para assinalar a data, a linha ASICS Tiger lançou uma edição comemorativa do modelo Gel Lyte V Sanze, que espelha o passado e o presente, liderando o caminho para o futuro.

Estrela da coleção de primavera 2018, este novo modelo baseia-se no design do já favorito GEL-LYTE V com a tecnologia selante GEL, mas com um toque vanguardista. Nesta versão mais recente, é possível ver e sentir a tecnologia GEL, base fundadora das sapatilhas de performance, que absorve o impacto e proporciona um maior conforto. Os atacadores Gel Lyte V Sanze são inspirados no cinto dos quimonos japoneses, proporcionando uma maior leveza e um caminhar mais rápido. Há quatro versões deste modelo com materiais diferentes: rede, malha de lã e pele vegetal.

O modelo Gel Lyte V Sanze está à venda a partir e €120.