Tina Turner, para sempre rainha do rock'n roll

Tina com o primeiro marido, Ike Turner, com quem cantou numa banda, no início de carreira. Foto: Getty Images

Com Elton John em Nova Iorque, em 1975 Foto: Getty Images

Tina Turner e o atual marido Erwin Bach na estreia do musical 'Tina' em London, 2018 Foto: Getty Images

Tina Turner com Mick Jagger no Live Aid. As pernas de Turner tornaram-se uma das suas características mais marcantes, sndo que as tinha assegurado por 2,87 milhões de euros Foto: Getty Images

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por NASA (@nasa)

O mundo da música está novamente de luto. Desaparece, a de, também conhecida como a. Uma verdadeira lenda. A cantora, em sua casa em Küsnacht, cidade próxima da capital daFoi através de umque os representantes da artista confirmaram a triste notícia: "com ela,". A notícia também revelou ao mundo: "Haverá umacom a presença de familiares e amigos próximos. Por favor, respeitem a privacidade da família neste momento difícil."Tina Turnerprofissionale posteriormente passou a fazer parte da, com quem se casou. Depois dessa fase,, conseguindo redefinir a sua carreira à sua maneira, tendo alcançado números difíceis de bater. Ela, detém(tendo reunido, no Rio de Janeiro, para o seu histórico concerto de 1988) e a suaApesar do seu nome artístico ser Tina Turner,era o seue não teve uma infância fácil., repleta de luzes e sombras, tornou-see a parte mais desconhecida da sua vida pessoal também foi mostrada no documentário, como ospor parte do primeiro marido.Ela estava, com quem partilhava a vida desde 1985. Ao início, o facto de Tina serdespertou inúmeros comentários e houve quem sugerisse que o produtor alemão estava a casar apenas por causa da fama e do dinheiro da cantora. A passagem do tempo mostrou que o amor era o único motor que os movia. Além disso,, doze meses após ser. Ela recebeu tratamento e os efeitos colaterais levaram-na aque causaram, sendo obrigada a submeter-se a umEm, a tragédia voltou a bater à porta de Tina Turner, com. Roonie, que nasceu durante o seu casamento com Ike Turner,. Foi a sua nora, a cantora francesa Afida Turner, quem confirmou que o marido havia sido diagnosticado com cancro apenas três semanas antes. Em, foi, fruto do relacionamento com, que cometeuOsde vida de Turner foram passados. Abandonou a música em maio de 2009 depois de comemorare desde então que vivia uma rotina tranquila. Depois de morar em Londres, Los Angeles e Colónia, finalmente havia assentado com o marido na Suíça, onde era tão feliz que atépara solicitar a daquele país. A casa deles era o, um impressionante castelo de 5.500 metros situado nas, onde também celebraram o seu casamento.Têm sido muitas as, mas ha um que está a dar que falar. Amostrando a galáxia.