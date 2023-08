Angus Cloud. As homenagens emotivas ao ator de 'Euphoria'

Foi a família do ator, que interpretou Fezco O’Neill na série da HBO, Euphoria, que confirmou a notícia: "É com o coração mais pesado que tivemos de dizer adeus a um ser humano incrível hoje", disseram, através de um comunicado. "Como artista, amigo, irmão e filho, Angus foi especial para todos nós de muitas maneiras." Angus terá sido encontrado na sua casa de família em Oakland, na Califórnia, e poucos detalhes se sabem ainda sobre a situação.



Segundo consta, o pai de Angus morreu recentemente e ele estaria ainda a tentar lidar com esse luto. Uma perda que o abalou fortemente, pois o pai era como se fosse o seu melhor amigo. Além disso, já há algum tempo que enfrentava uma batalha contra problemas de saúde mental.

Angus Cloud com o colega Javon Walton. Foto: Getty Images

O criador de Euphoria, Sam Levinson, e vários membros do elenco da série da HBO estão a prestar homenagem a Angus Cloud. "Não havia ninguém como Angus. Ele era muito especial, muito talentoso e muito jovem para nos deixar tão cedo", escreveu Levinson, que dirigiu quase todos os episódios da série. "Ele também lutou, como muitos de nós, contra o vício e a depressão. Espero que ele saiba quantos corações tocou. Eu amava-o. E sempre amarei. Descanse em paz e que Deus abençoe a sua família."



Leia também Tina Turner, para sempre rainha do rock'n roll Javon "Wanna" Walton, que interpretou o irmão mais novo de Cloud, Ashtray, em Euphoria, também partilhou um post no Instagram lembrando o colega.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Javon "Wanna" Walton (@onwardwanna)

Leia também Jane Birkin deixa-nos aos 76 anos

Colman Domingo, que interpreta Ali Muhammad, partilhou uma foto do elenco, a posar juntos para a câmara, e destacou o sorriso de Cloud: "Aquele era o sorriso dele. Era ele. Que ele descanse docemente em paz."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Colman Domingo (@kingofbingo)



A conta oficial de Euphoria publicou um tweet em homenagem a Cloud, recordando o seu "imenso talento" e o quão amado era pelos membros da série.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc — euphoria (@euphoriaHBO) July 31, 2023



O músico Questlove dedicou igualmente algumas palavras a Cloud e à sua personagem, Fez: "Ele era o centro espiritual de Euphoria e definitivamente a minha personagem favorita no programa".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Questlove (@questlove)



A atriz e cantora Rachel Zegler também se pronunciou sobre a morte de Cloud: "Por favor lembrem-se de que são amados. Há razões para ficar, e este mundo precisa de vocês. Oh, Angus, celebramos-te."





— rachel zegler (she/her/hers) (@rachelzegler) July 31, 2023



O músico Kid Cudi compartilhou uma homenagem em memória do ator, chamando-o "uma das pessoas mais reais" no ramo do entretenimento.

This hurts man. One of the realest dudes in this business. Fuck https://t.co/MMckGXu0P6 — The Chosen One (@KiDCuDi) July 31, 2023

A conhecida atriz Kerry Washington partilhou também um tributo bastante emotivo.

You will be deeply missed. Rest in Power @anguscloud ?? pic.twitter.com/UtiFAkjgQx — kerry washington (@kerrywashington) July 31, 2023

Em Euphoria, Cloud interpretou Fez, um traficante de drogas com um lado suave que enfrenta os perigos do submundo decadente da sua cidade. O ator foi descoberto pela equipa de casting do programa enquanto trabalhava num restaurante em Nova Iorque.

Zendaya, atriz com quem partilhou a maioria das suas cenas nas duas temporadas de Euphoria, e com quem frequentou a Escola de Design de Produção da Oakland School for the Arts, ainda não se pronunciou.