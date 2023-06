Roubada urna de Vivienne Westwood

A icónica designer britânica, que nasceu na vila de Tintwistle, em Derbyshire (Inglaterra), antes de se mudar para Londres, morreu em dezembro do ano passado, aos 81 anos. A família escolheu ser ali o lugar para a sua morada final e Vivienne acabou sendo sepultada no cemitério da pequena vila.



Recentemente, a polícia foi informada de que a campa foi roubada, e encontra-se a investigar o desaparecimento de um vaso pesadíssimo que estava colocado com flores no local. Foi a florista que estava encarregada de cuidar da sepultura a pedido da família que deu por falta do objeto decorativo.

Dame Vivienne nasceu na vila em 1941, antes de se mudar para Londres em 1958. A partir de então e

la passou a ser uma das exportadoras de moda mais reconhecidas do Reino Unido e, ao longo da sua vida, assumiu uma série de causas, fazendo campanha em questões como as alterações climáticas ou o desarmamento de armas nucleares.



Em fevereiro passado, ainda decorreu uma cerimónia na Catedral de Southwark, em Londres, que contou com a presença de dezenas de celebridades, muitas delas vestindo peças da autoria de Vivienne. Foi então que ela foi

sepultada num funeral familiar privado na vila de Derbyshire.

A florista Anja Norris foi escolhida para projetar e fazer os acessórios florais para o túmulo.

chocada com o facto de o vaso "muito pesado" ter sido levado, acrescentando que seria necessário um carro para movê-lo. Sobre o roubo, e de acordo com a BBC , Norris terá dito que ficoucom o facto de o vaso "muito pesado" ter sido levado, acrescentando que seria

"É tão desrespeitoso, espero que eles tragam de volta", disse Norris à BBC.

A polícia de Derbyshire disse que foram chamados para dar conta do roubo, em Chapel Brow, logo após as 18h20 do dia 28 de maio, e pediu que q

ualquer pessoa que tenha visto algo suspeito na área entre a meia-noite de 21 de maio e o meio-dia de 28 de maio entre em contato com a polícia.